¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¤¬11Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍ­Ìî²°½ñÅ¹¡×¡Ê¿¼Ìë2¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¿Ï²ç¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤Î¡ÈÈëÌ©¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¡ÖÌ¡²èÍúÎò½ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌ¡²èÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç2021Ç¯¤Ë¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¿Ï²ç¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥­¥Ã¥«¥±¤Ï½©ÅÄ½ñÅ¹¤Î¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¿Ï²ç¡×¤Ë¶½