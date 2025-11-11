ＪＸ金属はこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を７６００億円から７９００億円（前期比１０．５％増）へ、営業利益を１１００億円から１２５０億円（同１１．１％増）へ上方修正すると発表した。 ＡＩサーバー関連用途での製品需要が予想を上回るペースで拡大しているため。円の対ドル相場や銅価格が想定より高水準で推移していることも寄与する見通し。配当予想も１８円から２