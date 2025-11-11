BTSのJUNG KOOK（ジョングク）を前面に出した、米ファッションブランドのカルバン・クライン（CK）が、中国国際輸入博覧会に初参加した。8日に中国上海で開かれた中国国際輸入博覧会（CIIE）で、CKが初めて参加し、JUNG KOOKの最新キャンペーンをメイン広報コンテンツとして掲げた。韓国メディアのスターニュースは11日「5〜10日に上海国家展示コンベンションセンターで開催された中国国際輸入博覧会は、中国商務部と上海市政府が