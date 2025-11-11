全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者メジャーリーグはストーブリーグに突入し、11日（日本時間12日）からGMミーティングが開幕する。全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「MLBホットストーブの10大疑問」としてこのオフの去就を展望。トレード候補の欄では、ガーディアンズのスティーブン・クワン外野手がドジャースに移籍する可能性を示唆した。28歳を迎えたばかりのクワンは、中国系の父と日系