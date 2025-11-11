日本テレビは10日、2022年にすい臓がんで闘病していることを公表していた同局の菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが今月8日午後1時6分に死去したと発表した。53歳だった。この日放送された「news zero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・30）の番組内でメインキャスターで元日本テレビの藤井貴彦（53）が菅谷アナを追悼し、涙をさそった。番組ではスポーツ実況からバラエティーまで幅広く活躍し、がん闘病経験の発信を続