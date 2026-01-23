後輩にアドバイスを求められた時はどう答えればよいか。元日本テレビアナウンサーの藤井貴彦さんは「できるだけタイムリーに、と思ってその場しのぎの言葉を発してしまうと相手に届かずアドバイスの効果は薄れる。同じ意味でもネガティブな表現を使わず、後輩の背中を押してあげるように言葉を選ぶと伝わり方が大きく変わってくる」という――。※本稿は、藤井貴彦『伝える準備』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編