ウッドワンが大幅高で３日ぶりに反発している。前週末７日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を３億円から１０億円（前期比４３．７％減）へ上方修正したことが好感されている。 上期において、ニュージーランド子会社が保有する排出権について適宜売却を行ったことで排出権収入６億４７００万円の営業外収益を計上したほか、同子会社で発生した火災による保険金収入３億８７００万