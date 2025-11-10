ウッドワン<7898.T>が大幅高で３日ぶりに反発している。前週末７日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を３億円から１０億円（前期比４３．７％減）へ上方修正したことが好感されている。



上期において、ニュージーランド子会社が保有する排出権について適宜売却を行ったことで排出権収入６億４７００万円の営業外収益を計上したほか、同子会社で発生した火災による保険金収入３億８７００万円を特別利益に計上したことが要因という。なお、売上高６６０億円（同１．３％増）、営業利益１１億円（同１６．１％減）は従来見通しを据え置いている。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高３１５億３３００万円（前年同期比０．９％減）、営業利益２億８７００万円（同０．９％増）、純利益７億６６００万円（同４．７倍）だった。国内外の住宅需要の低下や物価高の進行によるコスト高が続いたことで、前年同期並みとなった。



