Photo: 武者良太 USBタイプはマイクもつくよ。先日開催された秋のヘッドホン祭でお聞きしたのですが、AZLAの有線イヤホン「TRINITY」が売れているそうです。無線イヤホンばかりすぎる世の中で、これは快挙です。TRINITYは2,200円なのに音がシャープでクリアかつ低域も圧があって良い意味でドンシャリ気味。低域＆高域がマスクされやすい騒がしい場所でもサウンドの存在感が薄れにくくていい