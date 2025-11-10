「みやこＳ・Ｇ３」（９日、京都）２番人気のダブルハートボンドが１週前にブリーダーズＣクラシックを制した坂井に導かれ、レコードで重賞初Ｖを飾った。牝馬の勝利は初。管理する大久保師はレース後、優先出走権を獲得したチャンピオンズＣ（１２月７日・中京）を目指すことを示唆した。２着に７番人気のサイモンザナドゥ、３着に３番人気のロードクロンヌが入り、１番人気のアウトレンジは７着だった。競馬史に残る偉業か