¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤¬£¹Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù£Î£É£Ç£È£Ô£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿Á°¤Ë½ñ¤«¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ±°Õ½ñ¡×¤ËÊ°³´¤·¤¿¡£Í­µÈ¤Ï¡Öº£Æü±«¤Ç¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö»ä¤â¤¦£µ£±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡¢º£Æü¤â°ìÆüÃæ³°¤Ç¤Í¡££µ£°Ä¶¤¨¤Æ¤¹¤ë»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£¤³¤Î±«¤ÎÃæ¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¤³¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡£¤Û¤ÜÉ÷¼Ù¤Ò¤¯¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ï¤Ã¤­¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢º£»ä¡¢ÂÎ´¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¸¶ç¥¿¥é¥¿¥é¡£