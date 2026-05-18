お笑いコンビ「タイムマシーン3号山本浩司（46）が17日に放送された日本テレビ「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）にゲスト出演。最高月収を明かした。今回は番組恒例の「サイズの晩餐」を放送。第1問で「飛行機のカップホルダーを競技用ヨーヨーは通るor通らない」と出題された。カップホルダーの穴を確認する権利を得るには、「ヨーヨーの技を成功させる」か「ヨーヨーを使ったモノボケで笑いを取る」ことが条件。これ