二宮和也（42）と俳優の河内大和（46）が9日、都内で映画「8番出口」（川村元気監督）完全攻略舞台あいさつに登壇。大ヒットの反響について語った。インディーゲームクリエーターKOTAKE CREATE氏制作の無限ループゲームの実写化作品。二宮が無限ループする地下通路で異変を探し8番出口を求めて迷う男、河内がスーツ姿の歩く男を演じた。同作は8月29日の初日から11月8日までの公開72日間で、興行収入（興収）50・7億円を突破す