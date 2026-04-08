嵐二宮和也（42）が7日夜、自身のXを更新。嵐櫻井翔から預かった“伝言”を記した。5月31日をもって活動終了する嵐は6日〜8日までラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の愛知公演を開催中。二宮は「今日のコンサートで『昨日そして明日お越しの方がお友達にいましたら、平日なのに足を運んでいただきありがとうございます。と櫻井翔が言っていたとお伝えください』との事だったのでお伝えしておきます」と、櫻