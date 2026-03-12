3月11日深夜、アイドルグループ・嵐の二宮和也がXを更新。ラストライブ直前のリハーサルを報告したが、そこで漏れた“本音”に心配の声が集まっている。「嵐は5月末の活動終了を目前に、3月13日から全国5大ドームをめぐるラストツアーが開催される予定です。この日は、そんなラストライブの北海道公演を目前としたタイミングでした」（芸能プロ関係者）二宮は《ちょっと前にリハ終了》と、北海道公演直前のリハーサルを終えた