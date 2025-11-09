プロボクシングの元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が９日、東京・広尾で、妻・恵美さんが代表取締役を務めるベビーシリアルブランド「ＩＬＹＢＡＢＹ（イリーベイビー）」のポップアップイベントに参加。夫婦で店頭に立ち、ベビーシリアルを販売した。井岡は先月２９日、バンタム級に転級して日本人男子初の５階級制覇を目指すことを正式表明した。１２月３１日の所属ジム主催興行で再起し、バンタム級転向初戦