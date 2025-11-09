「巨人紅白戦、白組１−３紅組」（８日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は８日、ジャイアンツタウンスタジアムでの秋季キャンプで紅白戦を実施した。積極的に機動力を用いた作戦を展開し、両チームで計７盗塁を記録。主砲の岡本が米大リーグ挑戦を表明する中、さまざまな得点への道筋を模索する試合となった。「せっかくの実戦。練習もしているし、それがどうできるのかを見たかった」と阿部監督。三回２死一、三塁で、