2026年4月17日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、イランをめぐる中東危機が中国にとって経済・軍事・政治・戦略の4分野で巨大な好機となっているとする分析を紹介した。記事はまず、独経済紙ハンデルスブラットの寄稿論評を引用し、原油価格の高騰で各国がインフレや脱工業化に苦しむ中、中国はクリーンエネルギー分野でほぼ独占的な地位を築いており、供給不足の衝撃を他国より軽微に抑えていると紹介。世界的に