リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、水辺に生息している哺乳類が好きな佐藤が『FEVER ビーバー！』をプッシュします。 参考：ビーバーが押し寄せる奇作『FEVER ビーバー！』4月17日公開本予告＆ティザーポスターも 2026年はビーバー映画がアツい！『