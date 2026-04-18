群馬・館林市の住宅の敷地内で生後間もないとみられる男の子の遺体が見つかりました。警察は、死体遺棄事件の可能性もあるとみて捜査しています。17日午後7時前、館林市広内町の住宅の敷地内で「人のような物体がある」と、この家に住む男性から110番通報がありました。警察官が現場に駆けつけたところ、生後間もないとみられる男の赤ちゃんの遺体を発見しました。死亡してから時間が経過しているとみられ、警察は赤ちゃんの身元と