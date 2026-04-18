18日未明、東京都町田市森野1丁目の路上で、30代男性が腹部などを刃物で刺された。目撃した通行人が近くの交番に届け出て、警察官が殺人未遂容疑で現場付近にいた男を現行犯逮捕した。警視庁町田署によると、逮捕されたのは無職桶谷孟志容疑者（29）＝横浜市鶴見区＝で「殺すつもりはなかった。歩いていてすれ違いざまにぶつかり、トラブルになった」と容疑を否認している。逮捕容疑は18日午前0時半ごろ、折りたたみナイフで