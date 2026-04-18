景品交換所。それはパチンコホールの近くに存在する、景品買取専門ショップである。パチンコホールで遊技して景品を取得したお客が、近隣の景品交換所に持ち込む。するとその景品を交換所のスタッフが現金で買い取ってくれる。これが景品交換所の仕事の全貌。以上、説明終わりって感じだ。僕は今年の1月末から家から徒歩40分ぐらいのパチンコホールそばの交換所に詰めている。大体月の半分はシフトに入っている。1日行って、1日休