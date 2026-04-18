◇パ・リーグオリックス13―4ソフトバンク（2026年4月17日みずほペイペイ）オリックスの5年目・渡部がプロ初本塁打を含む3安打猛打賞、6打席全出塁と大暴れした。8点リードの8回2死二塁で鈴木豪の直球を右翼ポール際へ運んだ。「すごくいい感触でした。あんまりゆっくり走れていないですけど…慣れていないので」今季はここまで打率・647（17打数11安打）。昨季までは守備固め、代走がメインも、3試合連続スタメンで結果