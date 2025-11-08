火災のあった鳥取県南部町の養豚場＝7日午後10時18分7日午後5時半ごろ、鳥取県南部町下中谷の養豚場で「豚舎が燃えている」「爆発音がした」などと近隣住民らから複数の119番があった。建物から出火し、焼け跡から1人の遺体が見つかった。60代男性と50代女性の従業員と連絡が取れておらず、県警が遺体の身元を調べる。30代女性従業員が煙を吸って救急搬送されたが意識はあるという。県警米子署によると、現場は「ファロスファ