自転車で坂道を走っていたら、背後から警察官に服をつかまれて転倒___違法な職務質問で後遺症を負ったとして、40代の男性が約640万円の賠償を求めて裁判を起こしました。 「普段の生活もそうですし、仕事中も痛み・違和感を感じてつらいというのがある。これからどうなるか分からない」 原告の会社員の男性（40代）は、転倒から約2年が経った今も、左膝に痛みやしびれが残り、立ちながらの仕事に影響が出ていると話します。 転