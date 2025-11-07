サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートをLANポートに変換し、PD100Wの急速充電も可能な変換ケーブル「KB-SL6CLANPD1BK（1m）」「KB-SL6CLANPD2BK（2m）」を発売した。LANポート非搭載の端末でも安定した高速有線ネットワーク接続を可能にし、同時にデバイスへの電源供給も行える。有線で安定したネットワーク接続ができ、電源切れの心配もないので、オンラインゲームや受付端末にもおすすめだ。■PD給電対応！ノートパソコン