ノートPCを充電しながら有線LAN接続ができる！Type-C→LAN変換ケーブル
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートをLANポートに変換し、PD100Wの急速充電も可能な変換ケーブル「KB-SL6CLANPD1BK（1m）」「KB-SL6CLANPD2BK（2m）」を発売した。LANポート非搭載の端末でも安定した高速有線ネットワーク接続を可能にし、同時にデバイスへの電源供給も行える。有線で安定したネットワーク接続ができ、電源切れの心配もないので、オンラインゲームや受付端末にもおすすめだ。
■PD給電対応！ノートパソコンを充電しながら有線LAN接続
PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能だ。スマートフォン・タブレットなどポートが限られた機器でもPD給電をしながら安定したデータ通信を行える。
■LANポート非搭載の端末も、ネットワーク通信が可能に
MacBookなど、LANポートを搭載していない機器でも高速ネットワーク通信が可能だ。カテゴリ6、カテゴリ5e、カテゴリ5、カテゴリ3に適合している。
■有線だから通信が途切れず、さらに電源切れの心配なし
通信＋常時給電が可能なので、受付端末やPOSレジなども安心して使用できる。
■MACアドレスのパススルーに対応
接続されているデバイスのMACアドレスを直接外部に転送できるので、セキュリティーが厳重な環境でも 簡単にアクセスできる。
■差すだけですぐ使える
OS標準のドライバが自動的にインストールされるため、接続後すぐに使用が可能だ。
■ツメ折れ防止カバー付き
ツメ折れを防ぐカバー付きで、コネクタ部分をしっかり保護する。
■PD100Wの急速充電も可能な変換ケーブル「KB-SL6CLANPD1BK（1m）」
