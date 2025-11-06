Mrs. GREEN APPLE（以下ミセス）のメンバーでギタリストの若井滉斗と、9人組のガールズグループNiziUのメンバー・ニナとの“密会”が「文春オンライン」と「FRIDAYデジタル」で相次いで報じられた。若井は、今年3月にグラビアアイドルの未梨一花とのお泊り愛が「FRIDAY」に報じられたばかりだ。スポーツ紙記者が解説する。「未梨さんとの現在の関係は不明ながら、『文春オンライン』では、“同時進行愛”として、時期的に“二股