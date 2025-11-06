週末に楽しめる信州の紅葉情報。６日は上伊那郡箕輪町にある名所箕輪ダムの周辺一帯にあたる通称「もみじ湖」です。およそ1万本のモミジの色づきが進んでいます。真っ赤に色づいたモミジのトンネル。今年もこの景色が姿をあらわしました。箕輪町・もみじ湖の紅葉です。高さ72メートルの箕輪ダム。この周辺におよそ1万本のモミジが植えられていることからその呼び名がつき毎年、県内外から多くの観光客が訪れます。今年の紅葉