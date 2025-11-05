広島市東区の住宅で近くに住む女性（71）の遺体が見つかった事件で、広島県警は5日、わいせつな行為をして殺害したとして殺人と不同意性交致死の疑いで住人の男（56）を再逮捕した。覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴されていた。