ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の公式SNSで、向井康二（Snow Man）のオフショットが公開された。 【写真】向井康二の銀髪＆オールバック姿【動画】ドラマ『フェイクマミー』第5話予告 ■靴下はメンカラ！向井康二のヤンキーショット 本作で、ベンチャー企業「RAINBOWLAB」を茉海恵（川栄李奈）とともに立ち上げ、会社の急成長を陰で牽引する頭脳派副社長、黒木竜馬を演じる向井。この度公開