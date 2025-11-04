ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の公式SNSで、向井康二（Snow Man）のオフショットが公開された。

【写真】向井康二の銀髪＆オールバック姿【動画】ドラマ『フェイクマミー』第5話予告

■靴下はメンカラ！向井康二のヤンキーショット

本作で、ベンチャー企業「RAINBOWLAB」を茉海恵（川栄李奈）とともに立ち上げ、会社の急成長を陰で牽引する頭脳派副社長、黒木竜馬を演じる向井。この度公開されたのは、11月7日に放送される第5話のオフショットで、“竜馬のヤンキー時代”の姿で登場した。

犬のイラストがプリントされたGALFY（ガルフィー）のTシャツに、墨で描いたようなドクロがポイントになったシャツを羽織り、裾幅が細くなったパンツに赤いスリッパを合わせた格好をした向井はフェンスに腕をかけてガッツポーズ。髪は銀髪でオールバックにセットされている。

「銀髪オールバックの竜馬（#向井康二 ）のヤンキー時代のオフショット公開」「Tシャツと表情が同じ!?」と綴られている通り、向井は犬のイラストと同じような表情を浮かべている。

コメント欄には「腕の血管メロすぎ」「靴下メンカラだ」「銀髪＋オールバックの竜馬くん最高にかっこよすぎ」「ヤンキーのはずなのに超可愛い笑」「オフショットの衝撃のでかさ！」「副社長のスーツ姿とのギャップに萌え」「銀髪も似合いますな」など、多くの反響が寄せられている。

