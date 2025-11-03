日本企業DMMが保有するベルギー1部リーグのシント＝トロイデン（STVV）には、GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介の日本人7選手が所属している。そのSTVVは、2日にGK野澤大志ブランドンとDF綱島悠斗が所属するアントワープと対戦し、1-0の勝利を収めた。前半16分に決勝ゴールを決めたのは伊藤。ペナルティエリア際から放ったシュートは相手の足に当たってコースが変