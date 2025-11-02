世界的強豪であるバルセロナで今シーズンから伝統の背番号10を背負うラミン・ヤマル。16歳にしてスペイン代表にデビューしたほどの逸材で、まだ18歳という年齢ながら、世界最高の選手のひとりとして評価されている。偉大な先輩であるリオネル・メッシのような左利きのドリブラーで、スピードとテクニックを兼ね備えている。『Forbes』によれば、今年の収入はサッカー選手として世界10位となる4300万ドル（66.2億円）にもなるそう。