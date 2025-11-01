１日、ＡＰＥＣ非公式首脳会議の開催国引き継ぎ式で握手を交わす習近平主席（左）と韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領。（慶州＝新華社記者／謝環馳）【新華社慶州11月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、韓国・慶州で開かれた第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議の開催国引き継ぎ式で、第33回APEC非公式首脳会議を来年11月に広東省深圳市で開催すると表明した。