韓国の李在明大統領が、きょう記者会見を行い、日韓首脳会談後の高市総理の印象について「とても立派な政治家だ。心配事がすべて消えた」などと述べました。【写真を見る】【日韓】韓国・李大統領「高市総理は立派 心配事消えた」日韓関係の未来に期待感高市総理の地元・奈良訪問にも意欲韓国李在明 大統領「（高市総理と）会う前は、心配をしなかったわけではないのですが、直接お会いして、かなりの時間対話を交わ