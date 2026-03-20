李在明（イ・ジェミョン）大統領が、暴力団とのつながりの疑惑を提起した番組を批判したなか、SBS側は言葉を濁した。3月20日、李大統領はX（旧ツイッター）に、「李在明の暴力団関与説を作り上げた『それが知りたい』は、果たして素直に追加報道を行うのか、行うならばどのような内容で報道するのか気になる」という文章を投稿した。【話題】高市首相に言及？李大統領を卑下する投稿に注意喚起これに先立ち、SBSの時事番組『それが