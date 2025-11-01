スウェーデン1部のユールゴーデンで活躍する小杉啓太。彼はJリーグを経ずに、北欧でプロになった19歳の左サイドバックだ。2024年に湘南ベルマーレユースからユールゴーデンに移籍すると、現地での評価を着実に高めてきた。欧州列強クラブから熱視線を送られており、『Transfermarkt』による市場価値は10代日本人選手でトップとなる400万ユーロ（約7億円）に達している。スウェーデンリーグは春秋制のため、シーズンは残り2試合。ユ