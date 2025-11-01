テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー「スーパー戦隊シリーズ」が、現在放送中の49作目「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了すると報じられた。1975年4月、漫画家・石ノ森章太郎原作の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」からスタートし、今年放送開始50周年を迎えたタイミングだった。【こちらも読む】松坂桃李は「時代のニューリーダー」か？ ドラマ、映画と主演作が相次ぐワケ同シリーズは、戦隊メンバーが異な