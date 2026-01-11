東映は、現在放送中スーパー戦隊シリーズ第49作かつ50周年記念『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、2月8日の最終回放送直後にイベント「『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』最終回直後でもエンゲージ!はぐれものだった者達の集い」を開催する。毎年、スーパー戦隊シリーズのテレビ放送最終回直後は1年間、ヒーロー達を応援してきたファンの想いが各SNSで多く飛び交っている。そんな熱量が最高潮の最中にナンバーワン戦隊ゴジ