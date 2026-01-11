東映は、『スーパー戦隊』シリーズの一区切りとなることも発表されたスーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、その集大成となるビッグイベント「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ファイナルライブツアー2026」を開催する。今回2年ぶりの「広島」会場を加え、"歴代ナンバーワン"タイとなる全国9都市での全29公演は、豪華な2部構成。第1部は本編メインライター・井上亜樹子による完全オリジナルのヒーロ