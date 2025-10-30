オリエンタルランドがこの日の取引終了後、９月中間期連結決算を発表しており、売上高３１６１億８９００万円（前年同期比６．４％増）、営業利益６８２億４１００万円（同８．０％増）、純利益４８３億１０００万円（同６．１％増）と増収増益となり、従来予想の営業利益６１８億８６００万円を上回って着地した。 テーマパーク事業の入園者数は１２２５万人（同０．４％増）と前年並みとなったが、ファンタジ