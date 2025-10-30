2026年3月末をもってANA（全日本空輸）グループの航空会社である「AirJapan」が、2026年3月末をもって運航を休止します。ANAホールディングスが、2025年10月30日の決算会見で発表しました。いったい、どのような理由によるものなのでしょうか。【写真】広すぎる！これがAirJapanの「隠れ神席」驚愕の全貌ですAirJapanは2024年2月に運航を開始。これまでANAブランドの短・中距離国際線を担ってきた傘下の航空会社「エアージャパ