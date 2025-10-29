日本金銭機械が反発している。２８日の取引終了後に集計中の９月中間期連結業績について、最終利益が従来予想の２８億円から３２億円（前年同期比２８．５％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。円高に推移すると想定していた為替相場が円安に推移し、為替差益が発生したことが要因としている。 出所：MINKABU PRESS