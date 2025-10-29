中国の漬け物工場で、労働者がたばこを吸い、さらには唾まで吐く場面が撮影され、当局が調査に乗り出した。27日（現地時間）、四川日報などの現地メディアによると、遼寧省興城市の市場監督管理局は、問題となった工場に対し、前夜ただちに調査および取り締まりを実施したと明らかにした。当局は「該当製品は市中に流通しておらず、全量を回収して廃棄処理する予定だ」とし、「製造業者の違法行為が確認されれば、法に基づき厳重に