【「よろしくメカドック」 トヨタ セリカ 1600GTV “松桐坊主” （コミックス版）】 11月29日頃 発売予定 価格：4,730円 ハセガワは11月29日に発売予定の1/24スケールプラモデル「『よろしくメカドック』 トヨタ セリカ 1600GTV “松桐坊主” （コミックス版）」の完成見本を公開した。なお価格は4,730円。 本製品は1982年から1985年にかけて連載されたマンガ「よろしく