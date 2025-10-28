きんでんは２８日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の７３００億円から７４２０億円（前期比５．２％増）、営業利益予想を６７０億円から８１０億円（同３２．８％増）に引き上げた。同時に年間配当予想は中間・期末各５０円の年１００円から中間・期末各６０円の年１２０円（前期は９０円）に増額した。 ９月中間