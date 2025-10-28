きんでん<1944.T>は２８日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の７３００億円から７４２０億円（前期比５．２％増）、営業利益予想を６７０億円から８１０億円（同３２．８％増）に引き上げた。同時に年間配当予想は中間・期末各５０円の年１００円から中間・期末各６０円の年１２０円（前期は９０円）に増額した。



９月中間期は良好な市場環境を背景とした採算性の向上に加え、生産性を改善する取り組みが奏功し予想を上回る業績で着地。売上高が３２１３億７８００万円（前年同期比７．８％増）、営業利益が３１８億８７００万円（同２．５倍）になった。配電工事や情報通信工事、環境関連工事など各完成工事高が増えた。



通期業績予想は下期について良好な市場環境に加え、手持工事の状況を織り込んだ。中間期時点で個別の受注工事高は４６０８億８９００万円（同２１．６％増）に上った。事務所ビルなどが増加した一般電気工事をはじめ、各工事で受注高が前年同期を超えた。



出所：MINKABU PRESS