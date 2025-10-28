トランプ米大統領と高市早苗首相が2025年10月28日に、高市氏の首相就任後初となる日米首脳会談を行った。SNSでは、臨席した茂木敏充外相の様子に注目が集まっている。「シンゾーは私にとって非常に素晴らしい友人だった」首相官邸の公式Xでは、会談の様子を動画で伝えている。会談冒頭、高市氏は「安倍総理に対する長きにわたる友情に感謝をしております」と切り出し、「実は、安倍総理からはよくトランプ大統領のダイナミックな外