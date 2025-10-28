トランプ米大統領と高市早苗首相が2025年10月28日に、高市氏の首相就任後初となる日米首脳会談を行った。

SNSでは、臨席した茂木敏充外相の様子に注目が集まっている。

「シンゾーは私にとって非常に素晴らしい友人だった」

首相官邸の公式Xでは、会談の様子を動画で伝えている。会談冒頭、高市氏は「安倍総理に対する長きにわたる友情に感謝をしております」と切り出し、「実は、安倍総理からはよくトランプ大統領のダイナミックな外交について話を聞いていました」などと語った。

トランプ氏は安倍氏について「シンゾーは私にとって非常に素晴らしい友人だった」と語り、銃撃によって命を落とした安倍氏を「彼が亡くなったことは、本当にショッキングで悲しいできごとだった」と悼んだ。

その上で、高市氏について「安倍氏はあなた（高市氏）のことをよくほめていた。シンゾーもとても喜んでいると思う。アメリカを代表して、私の方からもお祝いしたい」などと語った。

「茂木さん目頭を押さえていましたね」

SNSでは高市氏の右隣に座り、話を聞いていた茂木氏の様子に注目が集まった。

安倍氏への追悼のメッセージを語ったトランプ氏の言葉に、茂木氏は静かに目頭をおさえると口元をきゅっと噛み締め、小さく頷いた。目元は心なしか潤んでいるように見える。

こうした様子に、SNSでは「日米首脳会談冒頭でトランプ大統領が安倍元首相の逝去を悼む言葉を語ったシーンで茂木さん目頭を押さえていましたね。印象的なシーンでした」「日米首脳会談でのトランプさんの冒頭のコメントに泣きそうになったら、茂木さんが先に泣いてた。笑」「びっくりしました。目頭を押さえたあと、口をへの字にして泣くのを堪えていましたね」などとする声が上がった。

「茂木さん、たしか首班指名のあとも泣いてたと思うんですよ。結構熱い男ですね！」「茂木さんがここで涙見せるの見て、総裁選で栃木県だけが茂木さん選出してたの、県民としてなんとなく分かった気がしてる」など、総裁選でも涙を拭くような仕草を見せていたことを思い出す声もある。